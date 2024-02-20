Податки туристичного бізнесу майже досягли довоєнного рівня

Туристичний бізнес заплатив 2,04 млрд грн податків у 2023 році, що на 32% більше, ніж у попередньому році (1,5 млрд грн), і лише на 8% менше за показник довоєнного 2021 року (2,23 млрд грн). Дані опублікувала голова Державного агентства з розвитку туризму Мар'яна Олеськів.

Найбільшу частку надходжень до держбюджету за минулий рік (64% від загальної суми) сплачено готелями - 1,3 млрд грн. Ця сума на 45% більша, ніж готелі сплатили до бюджету 2022 року (898,3 млн), і трохи більше сплачених податків у 2021 році (1,28 млрд).

Податкові надходження від туристичних операторів у 2023 році, порівнюючи з 2022 роком, зросли майже на чверть - до 205,8 млн грн проти 167,8 млн грн.

За регіонами більше податків заплатив туристичний бізнес Києва - 499 млн грн, Львівської - 345 млн грн, Київської - 239 млн грн, Івано-Франківської - 138 млн грн та Одеської областей - 98,8 млн грн.







