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Декларація доходів: в Україні з'явилося 2863 нових мільйонерів
22:16 19.02.2024 |
Українці подали 266 000 декларацій про майновий стан та доходи у 2023 році. Сума задекларованого доходу - 147,92 млрд грн, повідомив голова парламентського комітету з податків та фінансів Данило Гетманцев.
На 16% або на 2863 збільшилась кількість декларацій на суму понад 1 млн грн. Такі декларації подали 12 374 особи.
Мільйонери заплатили до бюджету 2,75 млрд грн податку на доходи фізосіб та 526,5 млн грн військового збору.
Значну частину з усіх поданих декларацій - 112 000 було подано у зв'язку з використанням права на податкову знижку. Сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає поверненню з бюджету, становить 444 млн грн.
Загалом за результатами декларування доходів фізичними особами у 2023 році сплачено податку на доходи фізичних осіб - 4,53 млрд грн, військового збору - 946,09 млн грн.
У вересні минулого року Верховна Рада проголосувала за поновлення е-декларування для чиновників та депутатів та подання декларацій за 2023 рік, а також 2021 та 2022 роки. Ухвалення цього закону необхідне Україні, зокрема для переговорів щодо вступу до ЄС.
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