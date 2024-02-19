Україна торік отримала зовнішнього фінансування на понад $40 мільярдів – Мінфін

Україна у 2023 році отримала зовнішнього фінансування на загальну суму 42,5 млрд дол, з яких 11,6 млрд дол (27%) - це безповоротна грантова допомога.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Грантову допомогу надали такі країни: США, Японія, Норвегія, Німеччина, Іспанія, Фінляндія, Швейцарія, Ірландія, Бельгія, Ісландія.

"Довгострокове пільгове кредитне фінансування залучено на загальну суму 30,9 млрд дол, зокрема від ЄС (19,5 млрд дол), МВФ (4,5 млрд дол), Японії (3,4 млрд дол), Канади (1,8 млрд дол), Великобританії (1 млрд дол), Світового банку (660 млн млн дол), Іспанії (50 млн дол).

Кошти від ЄС були залучені в рамках макрофінансової допомоги. Кредити в рамках програм макрофінансової допомоги ЄС мають 35-річний строк погашення (включно з 10-річним пільговим періодом), а витрати на їх обслуговування відшкодовуються ЄС", - заявили у Мінфіні.

На кінець 2023 року середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу становила 6,24 %, що на 1,4 відсоткових пунктів менше порівняно з попереднім роком, додали в міністерстві.

При цьому протягом минулого року збільшився середньозважений термін до погашення державного та гарантованого боргу України на понад 2 роки - до 10,56 років.

Загалом ротягом 2023 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України збільшився у гривневому еквіваленті на 1444 млрд грн, а у доларовому еквіваленті - на 33,9 млрд дол в основному внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.

Станом на 31 грудня 2023 року державний та гарантований державою борг України становив 5,5 трлн грн, або 145,3 млрд дол.