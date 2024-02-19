Фінансові новини
- |
- 19.02.24
- |
- 22:34
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна торік отримала зовнішнього фінансування на понад $40 мільярдів – Мінфін
22:11 19.02.2024 |
Україна у 2023 році отримала зовнішнього фінансування на загальну суму 42,5 млрд дол, з яких 11,6 млрд дол (27%) - це безповоротна грантова допомога.
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
Грантову допомогу надали такі країни: США, Японія, Норвегія, Німеччина, Іспанія, Фінляндія, Швейцарія, Ірландія, Бельгія, Ісландія.
"Довгострокове пільгове кредитне фінансування залучено на загальну суму 30,9 млрд дол, зокрема від ЄС (19,5 млрд дол), МВФ (4,5 млрд дол), Японії (3,4 млрд дол), Канади (1,8 млрд дол), Великобританії (1 млрд дол), Світового банку (660 млн млн дол), Іспанії (50 млн дол).
Кошти від ЄС були залучені в рамках макрофінансової допомоги. Кредити в рамках програм макрофінансової допомоги ЄС мають 35-річний строк погашення (включно з 10-річним пільговим періодом), а витрати на їх обслуговування відшкодовуються ЄС", - заявили у Мінфіні.
На кінець 2023 року середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу становила 6,24 %, що на 1,4 відсоткових пунктів менше порівняно з попереднім роком, додали в міністерстві.
При цьому протягом минулого року збільшився середньозважений термін до погашення державного та гарантованого боргу України на понад 2 роки - до 10,56 років.
Загалом ротягом 2023 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу України збільшився у гривневому еквіваленті на 1444 млрд грн, а у доларовому еквіваленті - на 33,9 млрд дол в основному внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів.
Станом на 31 грудня 2023 року державний та гарантований державою борг України становив 5,5 трлн грн, або 145,3 млрд дол.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Чехії домовилися про систему депозитів на імпорт українського зерна
|Відповідь на польські страйки: українські перевізники готують акцію на трьох пунктах пропуску
|Недовіра до телемарафону серед українців перевищила довіру до нього - соцопитування КМІС
|Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію, - прем'єр
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Декларація доходів: в Україні з'явилося 2863 нових мільйонерів
|Україна торік отримала зовнішнього фінансування на понад $40 мільярдів – Мінфін
|Нафтогаз домовився з двома японськими компаніями про модернізацію ТЕЦ та вітротурбіни
|В уряді висловилися щодо ініціативи українців бойкотувати польські товари
|Ціни на продовольчу пшеницю в Україні знизилися на 100-200 грн/т через надлишок борошна на складах
|Поклади водню можуть забезпечити світ енергією на сотні років - дослідження
Бізнес
|Ейфорія минає: власники повертають Apple Vision Pro через дискомфорт, замалу продуктивність або непотрібність
|Суд частково задовольнив позов до OpenAI про порушення авторських прав
|ШІ Google Gemini став доступним на iOS і Android не лише в США
|Microsoft каже, що хакери військової розвідки рф використовують ChatGPT для покращення кібератак
|ChatGPT отримає персоналізовану пам'ять для запам'ятовування користувачів та їхніх уподобань
|Патентне бюро США не надаватиме патенти штучному інтелекту
|Оновлений Aston Martin Vantage конкуруватиме з Porsche 911 Turbo S