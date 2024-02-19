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В уряді висловилися щодо ініціативи українців бойкотувати польські товари
21:36 19.02.2024 |
Бойкот українцями польських товарів у відповідь на блокаду кордону буде невірним кроком, оскільки між Польщею та Україною багато спільного.
Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заву під час телемарафону.
"Я вважаю, що врешті-решт це невірна стратегія", - сказав він.
Міністр нагадав, що на початку війни населення Польщі та польська влада надали прихисток мільйонам наших громадян, в найшвидший термін організували військову логістику, в тому числі, коли почалася паливна криза.
"Я вважаю, що в нас значно б позитивних історій співпраці, у нас спільний ворог", - додав Кубраков.
Міністр вважає, що "оці невеликі групи людей розраховують, щоб ми почалися сваритися". При цьому він не пояснив, кого має на увазі.
"Нам точно не можна сваритися, у нас точно є набагато більше речей, які нас об'єднують, ніж нас роз'єднують", - сказав він.
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