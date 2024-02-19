Ринок металопрокату України в січні знизився більш ніж на третину

Українські підприємства в січні поточного року скоротили споживання металопрокату на 37% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 137,7 тис. тонн з 219,1 тис. тонн.

Згідно з пресрелізом об'єднання "Укрметалургпром" у понеділок, за цей період імпортовано 85,1 тис. тонн, або 61,80% внутрішнього ринку споживання металопрокату.

За даними ОП "Укрметалургпром", у січні-2024 українські метпідприємства виробили 453 тис. тонн металопрокату (175,9% відносно аналогічного періоду 2023 р.), з яких, за інформацією Державної митної служби України, експортовано близько 400,4 тис. тонн, або 88,4%. У січні-2023 частка експорту становила 35,6% (91,6 тис. тонн за загального виробництва металопрокату 257,4 тис. тонн).

Частка напівфабрикатів в експортних поставках у січні-2024 становить 55,65%, що значно вище за показник січня-2023 (41,84%). Питома вага плоского прокату в експортних поставках у січні-2024 зіставна з показником січня-2023 (33,55% і 32,24% відповідно). Частка ж сортового прокату значно нижча за показник січня-2023 (10,0% у 2024 році проти 25,91% у 2023 році).

У січні-2024 ємність внутрішнього ринку становила 137,7 тис. тонн металопрокату, з яких 85,1 тис. тонн, або 61,80% припадає на імпорт. У січні-2023 ємність внутрішнього ринку становила 219,1 тис. тонн, з яких 53,4 тис. тонн або 24,36% імпортовано. Таким чином, у січні-2024 спостерігається скорочення ємності внутрішнього ринку відносно січня-2023 на 37,15%, з одночасним збільшенням частки імпортної складової на 59,47%, - констатовано в пресрелізі.

Структура імпорту в січні-2024, як і раніше, характеризується значним домінуванням плоского прокату над сортовим (83,92% і 15,11% відповідно); у січні-2023 домінування плоского прокату над сортовим також було значним (відповідно, 76,62% і 22,28%).

Як повідомлялося, ринок металопрокату України у 2023 році зріс у 2,19 раза порівняно з 2022 роком - до 3 млн 505,6 тис. тонн. За цей період було імпортовано 1 млн 118,6 тис. тонн, або 31,91% внутрішнього ринку споживання металопрокату.

У 2023 році українськими метпідприємствами вироблено 5,37 млн тонн металопрокату (100,4% відносно 2022 р.), з яких, за інформацією Експертно-наукової ради "УАВтормет", експортовано близько 2,99 млн тонн, або 55,6%. У 2022 році частка експорту становила 81,7% (4,37 млн тонн за загального виробництва металопрокату 5,35 млн тонн).

Частка напівфабрикатів в експортних поставках минулого року становить 40,30%, що помітно нижче за показник аналогічного періоду 2022-го (43,45%). Питома вага плоского прокату в експортних поставках за 2023 рік також помітно вища за показник роком раніше (40,41% і 36,34% відповідно). При цьому частка сортового прокату зіставна з показником за попередній аналогічний звітний період (19,53% у 2023 році проти 20,21% у 2022-му.).

У 2023 році ємність внутрішнього ринку становила 3505,6 тис. тонн металопрокату, з яких 1118,6 тис. тонн, або 31,91% припадає на імпорт. У 2022 році ємність внутрішнього ринку становила 1598,6 тис. тонн, з яких 621,6 тис. тонн, або 38,88% імпортовано. Таким чином, за 2023 рік спостерігається збільшення ємності внутрішнього ринку до 2022 року на 119,29% з одночасним скороченням частки імпортної складової на 6,98%.

Структура імпорту минулого року, як і раніше, характеризувалася значним домінуванням плоского прокату над сортовим (76,08% і 23,87% відповідно); у 2022-му домінування плоского прокату над сортовим також було значним (відповідно, 68,69% і 30,41%).

Основними експортними ринками української металопродукції у 2023 році, за даними "УАВтормет", були країни ЄС (82%) та іншої Європи (7,5%).

Серед металургійних імпортерів за 2023 р. перше місце посідають інші країни Європи (42,4%), на другому - ЄС-27 (37,3%), на третьому - країни Азії (18,2%).