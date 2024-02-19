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АНАЛІТИКА

Японія виділить 1,25 мільярда вро для підтримки своїх інвесторів в Україні

 

Японія виділить 1,25 млрд євро для підтримки японських інвесторів в Україні - відповідні документи підписали під час конференції з економічного розвитку та відбудови в Токіо.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, нова програма експортно-кредитного агентства Японії NEXI буде складатись із двох частин. Це, зокрема, гарантії для японських інвесторів, а також кредитна лінія для експорту японських товарів для реалізації проєктів відновлення України, зазначив Шмигаль.

"Також обговорили подальшу лібералізацію торгівлі між нашими державами. Запропонував міністру Сайто опрацювати питання оновлення угоди про захист інвестицій", - написав він.

Крім цього прем'єр поспілкувався із міністром фінансів Японії Шунічі Сузукі щодо про продовження бюджетної підтримки та подякував за намір виділити цього року 4,5 млрд доларів фінансової допомоги.

"На полях Конференції в Токіо провів також зустріч із міністеркою закордонних справ Японії Йоко Камікавою. Наше спільне завдання - притягнути росію до відповідальності та змусити платити. Обговорили конфіскацію заморожених російських активів", - додав він.

За його словами, він наголосив на необхідності включення Росії до чорного списку FATF і вжиття заходів для уникнення визнання псевдовиборів на окупованих РФ українських територіях.
За матеріалами: Економічна правда
 

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