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Підсумки конференції з відновлення України в Японії: Підписано 56 документів на сотні мільйонів доларів
15:59 19.02.2024 |
Під час Японсько-української конференції з економічного розвитку та відбудови підписано 56 двосторонніх документів та досягнуто домовленостей про залучення сотень мільйонів доларів США для України.
Про це верший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила у Facebook.
"Співпраця між Україною та Японією стає ще тіснішою. Сьогодні під час Конференції з економічного розвитку та відбудови в Токіо було підписано 56 документів про поглиблення нашого партнерства й залучення сотень мільйонів доларів США до відновлення України", - написала очільниця Мінекономіки.
Зокрема, японське агентство Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) запустило нову програму покриття інвестиційних та торгових ризиків на 1,25 млрд євро. Вона складатиметься із двох частин:
* 937,5 млн євро - для страхування інвестицій японських компаній в Україну терміном на 5 років;
* 312,5 млн євро кредитної лінії на 2 роки для експорту японських товарів та послуг необхідних для відновлення України.
Крім того, Japan Bank for International Cooperation (JBIC) надасть кредит у розмірі $150 млн на підтримку українського приватного сектору через Чорноморський банк торгівлі та розвитку.
Своєю чергою японське агентство міжнародного співробітництва (JICA - Japan International Cooperation Agency) надасть близько $20 млн українському фонду приватних інвестицій Horizon Capital.
Свириденко додала, що під час заходу підписано кілька важлививх документів про посилення співпраці між українськими та японськими компаніями й залучення інвестицій до відбудови.
Зокрема, меморандум між Мінекономіки України та JICA передбачає залучення японського агентства до побудови бізнес-планів для інвесторів та рекомендацій уряду України щодо покращення умов для залучення інвестицій.
Крім того, українське "Експортно-кредитне агентство" (ЕКА) підписало меморандум про співпрацю з NEXI, який має поглибити співпрацю між організаціями у сфері перестрахування для підтримки торгівлі та інвестицій японських експортоорієнтованих компаній в Україну.
Крім того, Офіс з просування експорту підписав угоду з Japan External Trade Organization (JETRO - Collaborate & Invest Japan), яка сприятиме залученню японських компаній на український ринок і розширить можливості для українських експортерів популяризувати свою продукцію на японському ринку.
Як повідомлялося, під час конференції у Токіо Україна та Японія також підписали Конвенцію про усунення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням.
Із початку повномасштабної війни у 2022 році Японія надала Україні бюджетної допомоги на суму понад $4,6 млрд. Кошти спрямовувалися через програми Світового банку та Японське агентство міжнародного співробітництва.
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