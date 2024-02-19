Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Підсумки конференції з відновлення України в Японії: Підписано 56 документів на сотні мільйонів доларів

 

Під час Японсько-української конференції з економічного розвитку та відбудови підписано 56 двосторонніх документів та досягнуто домовленостей про залучення сотень мільйонів доларів США для України.

Про це верший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила у Facebook.

"Співпраця між Україною та Японією стає ще тіснішою. Сьогодні під час Конференції з економічного розвитку та відбудови в Токіо було підписано 56 документів про поглиблення нашого партнерства й залучення сотень мільйонів доларів США до відновлення України", - написала очільниця Мінекономіки.

Зокрема, японське агентство Nippon Export and Investment Insurance (NEXI) запустило нову програму покриття інвестиційних та торгових ризиків на 1,25 млрд євро. Вона складатиметься із двох частин:

* 937,5 млн євро - для страхування інвестицій японських компаній в Україну терміном на 5 років;
* 312,5 млн євро кредитної лінії на 2 роки для експорту японських товарів та послуг необхідних для відновлення України.

Крім того, Japan Bank for International Cooperation (JBIC) надасть кредит у розмірі $150 млн на підтримку українського приватного сектору через Чорноморський банк торгівлі та розвитку.

Своєю чергою японське агентство міжнародного співробітництва (JICA - Japan International Cooperation Agency) надасть близько $20 млн українському фонду приватних інвестицій Horizon Capital.

Свириденко додала, що під час заходу підписано кілька важлививх документів про посилення співпраці між українськими та японськими компаніями й залучення інвестицій до відбудови.

Зокрема, меморандум між Мінекономіки України та JICA передбачає залучення японського агентства до побудови бізнес-планів для інвесторів та рекомендацій уряду України щодо покращення умов для залучення інвестицій.

Крім того, українське "Експортно-кредитне агентство" (ЕКА) підписало меморандум про співпрацю з NEXI, який має поглибити співпрацю між організаціями у сфері перестрахування для підтримки торгівлі та інвестицій японських експортоорієнтованих компаній в Україну.

Крім того, Офіс з просування експорту підписав угоду з Japan External Trade Organization (JETRO - Collaborate & Invest Japan), яка сприятиме залученню японських компаній на український ринок і розширить можливості для українських експортерів популяризувати свою продукцію на японському ринку.

Як повідомлялося, під час конференції у Токіо Україна та Японія також підписали Конвенцію про усунення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням.

Із початку повномасштабної війни у 2022 році Японія надала Україні бюджетної допомоги на суму понад $4,6 млрд. Кошти спрямовувалися через програми Світового банку та Японське агентство міжнародного співробітництва.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,2847
  0,3128
 0,82
EUR
 1
 41,2403
  0,3484
 0,85

Курс обміну валют на сьогодні, 10:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9282  0,24 0,64 38,4389  0,22 0,58
EUR 40,8682  0,24 0,60 41,6400  0,27 0,66

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2800  0,43 1,14 38,3000  0,43 1,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес