Google виділяє ще 10 мільйонів доларів для підтримки українських стартапів

Компанія Google оголосила про запуск другого етапу фінансування Фонду підтримки Google для стартапів в Україні на суму 10 мільйонів доларів для виділення грантів без залучення капіталу протягом 2024 року.

Про це повідомляється в офіційному блозі Google Україна.

У компанії нагадали, що у березні 2022 року Google створив Фонд підтримки Google для стартапів в Україні (Google for Startups Ukraine Support Fund), який надав 58 одержувачам фінансову підтримку у розмірі 5 мільйонів доларів у вигляді грантів без залучення капіталу.

"Стартапи, за підтримки Ukraine Support Fund, отримали 15,8 млн доларів подальшого фінансування, забезпечили зростання доходу на 100% та значно збільшили кількість робочих місць, незважаючи на війну та труднощі, з якими вони зіткнулися", - йдеться у повідомленні.

У рамках другого етапу відібрані українські стартапи будуть оголошені поступово протягом року і отримають до 200 тис доларів у бездольовому фінансуванні, а також менторську підтримку Google, підтримку продуктів та 300 тис доларів у вигляді кредитів Google Cloud.

"Ця практична допомога спрямована на те, щоб українські підприємці мали можливості підтримувати та розвивати свій бізнес, зміцнювати свою спільноту та створювати основу для економічного відновлення після війни. Подача заявок розпочнеться пізніше цього року", - заявили в Google.

У компанії додали, що з початку повномасштабної війни в України виділили понад 45 мільйонів доларів готівкою та 7 мільйонів доларів у негрошовій формі "для підтримки гуманітарних зусиль на користь людей в Україні та тих, хто рятується від війни".