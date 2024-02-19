Фінансові новини
- |
- 19.02.24
- |
- 17:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Google виділяє ще 10 мільйонів доларів для підтримки українських стартапів
Компанія Google оголосила про запуск другого етапу фінансування Фонду підтримки Google для стартапів в Україні на суму 10 мільйонів доларів для виділення грантів без залучення капіталу протягом 2024 року.
Про це повідомляється в офіційному блозі Google Україна.
У компанії нагадали, що у березні 2022 року Google створив Фонд підтримки Google для стартапів в Україні (Google for Startups Ukraine Support Fund), який надав 58 одержувачам фінансову підтримку у розмірі 5 мільйонів доларів у вигляді грантів без залучення капіталу.
"Стартапи, за підтримки Ukraine Support Fund, отримали 15,8 млн доларів подальшого фінансування, забезпечили зростання доходу на 100% та значно збільшили кількість робочих місць, незважаючи на війну та труднощі, з якими вони зіткнулися", - йдеться у повідомленні.
У рамках другого етапу відібрані українські стартапи будуть оголошені поступово протягом року і отримають до 200 тис доларів у бездольовому фінансуванні, а також менторську підтримку Google, підтримку продуктів та 300 тис доларів у вигляді кредитів Google Cloud.
"Ця практична допомога спрямована на те, щоб українські підприємці мали можливості підтримувати та розвивати свій бізнес, зміцнювати свою спільноту та створювати основу для економічного відновлення після війни. Подача заявок розпочнеться пізніше цього року", - заявили в Google.
У компанії додали, що з початку повномасштабної війни в України виділили понад 45 мільйонів доларів готівкою та 7 мільйонів доларів у негрошовій формі "для підтримки гуманітарних зусиль на користь людей в Україні та тих, хто рятується від війни".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Чехії домовилися про систему депозитів на імпорт українського зерна
|Відповідь на польські страйки: українські перевізники готують акцію на трьох пунктах пропуску
|Недовіра до телемарафону серед українців перевищила довіру до нього - соцопитування КМІС
|Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію, - прем'єр
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Ціни на продовольчу пшеницю в Україні знизилися на 100-200 грн/т через надлишок борошна на складах
|Поклади водню можуть забезпечити світ енергією на сотні років - дослідження
|Роздріб LPG: ціни змінюють тренд
|Ринок металопрокату України в січні знизився більш ніж на третину
|Японія виділить 1,25 мільярда вро для підтримки своїх інвесторів в Україні
|Ставки фрахту для СПГ залишаються незмінними попри зростання цін на газ
|Підсумки конференції з відновлення України в Японії: Підписано 56 документів на сотні мільйонів доларів
Бізнес
|Ейфорія минає: власники повертають Apple Vision Pro через дискомфорт, замалу продуктивність або непотрібність
|Суд частково задовольнив позов до OpenAI про порушення авторських прав
|ШІ Google Gemini став доступним на iOS і Android не лише в США
|Microsoft каже, що хакери військової розвідки рф використовують ChatGPT для покращення кібератак
|ChatGPT отримає персоналізовану пам'ять для запам'ятовування користувачів та їхніх уподобань
|Патентне бюро США не надаватиме патенти штучному інтелекту
|Оновлений Aston Martin Vantage конкуруватиме з Porsche 911 Turbo S