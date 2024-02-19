Україна та Японія підписали домовленості щодо подвійного оподаткування

Уряди України та Японії 19 лютого підписали Конвенцію про про усунення подвійного оподаткування стосовно податків на доходи та запобігання податковим ухиленням і уникненням.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Документ від України підписав міністр фінансів Сергій Марченко під час Японсько-Української конференції з економічного зростання та реконструкції в Токіо.

"Підписання цієї угоди відкриває нові можливості для наших країн, сприяє створенню сприятливих умов для інвестицій та зміцненню економічних відносин між Україною та Японією", - зазначив Марченко.

Конвенція з Протоколом з метою уникнення подвійного оподаткування встановлює правила розподілу між Україною і Японією прав оподаткування певних видів доходів, що одержуються резидентами однієї держави з джерел у іншій державі.

Зокрема, обмежується право країни, що є джерелом доходу, на оподаткування:

* дивідендів (5% - для дивідендів, які отримує компанія однієї держави, що володіє принаймні 25% капіталу компанії іншої держави, яка такі дивіденди виплачує);

* процентів (10% та 5%, якщо бенефіціарним власником процентів є банк, страхова компанія або торговець цінними паперами, або визнаний пенсійний фонд, або якщо проценти сплачуються щодо боргових вимог, що виникають у результаті продажу обладнання чи товарів або надання послуг у кредит) ;

* роялті (5%).

Також у Конвенції визначаються методи усунення державами подвійного оподаткування, встановлюються домовленості щодо обміну податковою інформацією між податковими органами України і Японії та проведення процедури взаємного узгодження, якщо резидент однієї з Договірних Держав вважає, що в результаті дій однієї чи обох Договірних Держав він піддається чи піддаватиметься оподаткуванню, яке не відповідає положенням цієї Конвенції.