Мінфін схвалив стратегічний план цифровізації Держмитслужби до 2026 р.

Міністерство фінансів схвалило Довгостроковий національний стратегічний план цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації Державної митної служби України до 2026 року, повідомило відомство на сайті в понеділок.

"Документ розроблено в контексті підготовки України до вступу до Європейського Союзу та виконання Угоди про Асоціацію щодо гармонізації митних процесів із європейськими стандартами. Особливу увагу приділено виконанню всіх вимог щодо майбутніх інтеграцій до систем ЄС", - зазначили в міністерстві.

Згідно з оприлюдненою інформацією, Нацплан цифровізації української митниці базується на Багаторічному стратегічному плані електронної митниці ЄС (Multi-annual strategic plan for electronic customs, MASP-C), а команда програми з управління держфінансами в Україні EU4PFM надала експертну підтримку в процесі його підготовки.

Згідно з планом до 2026 року, зокрема, передбачено запровадження принципів кіберзахисту, впровадження безпаперових процедур, а також побудову надійних і сучасних ІТ-систем митниці.

Ключовими принципами для ІТ-стратегії визначено сервісно-орієнтувальну архітектуру, централізоване впровадження Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України (ЄАІС), гармонізований інтерфейс з ЄС та Єдине вікно для міжнародної торгівлі.

У Мінфіні зазначили, що окрему увагу в документі приділено введенню принципів кіберзахисту, в рамках яких потрібно впровадити запис і відстеження історії запитів на внесення змін до даних, захист від несанкціонованого доступу до інформації, унеможливити зміну або втрату журналів роботи з даними і зміни інформації та документів, наданих користувачами із використанням кваліфікованого електронного підпису.

Як наголосили у відомстві, серед пріоритетів ЄС наразі впровадження безпаперових процедур, тому в митній справі реалізується Ініціатива електронної митниці (Electronic customs initiative). Для впровадження Е-Митниці розроблено Multi-annual strategic plan for electronic customs (MASP-C) - плановий документ, що охоплює всі митні проєкти, пов'язані з ІТ.

У міністерстві додали, що Держмитслужба передбачила поетапний підхід до впровадження електронної митниці та працюватиме над бізнес-аналізом, політикою та правовим оформленням, створенням технічної специфікації системи, а також для інтеграції із зовнішніми системами, їхньою розробкою та впровадженням.

"У процесі ІТ-трансформації Держмитслужба використовуватиме управління бізнес-процесами та BPM-моделювання, що надасть змогу забезпечити цілісне уявлення про митні процеси та практичні наслідки їхнього впровадження відповідно до митного законодавства України та ЄС", - підсумували в Мінфіні.