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Rheinmetall підписав меморандум про створення спільного підприємства з виробництва боєприпасів в Україні
Німецький збройовий концерн Rheinmetall планує відкрити в Україні новий завод з виробництва боєприпасів спільно з українською компанією-партнером.
Про це повідомила пресслужба компанії увечері 17 лютого, пише "Європейська правда".
Відповідний меморандум про взаєморозуміння підписали на полях Мюнхенської безпекової конференції у присутності міністра з питань стратегічних галузей промисловостей України Олександра Камишіна та посла України Олексія Макеєва.
На майбутньому підприємстві планують щорічно виготовляти "шестизначну кількість" снарядів калібру 155 мм, у тому числі метальні заряди.
Rheinmetall буде володіти у спільному підприємстві часткою 51%, українська компанія-партнер - 49%.
Нагадаємо, восени 2023 року Rheinmetall отримав дозвіл на створення спільного підприємства з концерном "Українська оборонна промисловість" (колишній "Укроборонпром"), це підприємство вже зареєстрували в Україні.
Наприкінці 2023 року повідомляли, що Rheinmetall виграв великий контракт на 155-мм артилерійські боєприпаси для України, замовником виступила неназвана країна НАТО.
Також у Німеччині починається будівництво нового заводу Rheinmetall, який збільшить можливості ФРН з виробництва артилерійських снарядів.
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