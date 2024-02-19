Україна може отримати 1-й транш Ukraine Facility EUR4,5 млрд у першій половині березня

Єврокомісія працює над тим, щоб Україна отримала перший транш за програмою Ukraine Facility у розмірі EUR4,5 млрд уже в першій половині березня, повідомив виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

"Ми завершуємо законодавчий процес у Європарламенті, але він іде за планом. І над виплатою ми працюємо вже в першій половині березня. Це якщо все піде за планом", - сказав він журналістам у кулуарах круглого столу на Мюнхенській конференції з безпеки, присвяченого відновленню України.

Домбровскіс уточнив, що ці EUR4,5 млрд передбачається надати як попереднє фінансування, і будь-які умови для виділення цього першого траншу не висуваються.

Водночас, додав він, подальше фінансування за Ukraine Facility буде прив'язане до реалізації Плану відновлення України (План України), роботу над яким український уряд завершить упродовж кількох тижнів після остаточного затвердження Ukraine Facility в ЄС.

"Ідея полягає в тому, що цей план необхідно узгодити з Європейською комісією, а потім він стане основою для подальших виплат", - пояснив Домбровскіс.

Він нагадав, що з EUR50 млрд Ukraine Facility EUR33 млрд - це макрофінансова допомога у вигляді кредитів, тоді як EUR17 млрд у вигляді грантів більше спрямовані на відновлення України.

Відповідаючи на запитання про можливість виділення Україні EUR18 млрд макрофіндопомоги вже 2024 року, як на це сподіваються в Києві, віцепрезидент Єврокомісії сказав, що "це те, що все ще обговорюється".

Домбровскіс також повідомив, що серед держав-членів ЄС є дебати з приводу того, чи включати доходи від заарештованих російських активів до джерел виділення EUR50 млрд за Ukraine Facility, чи ці кошти стануть додатковою підтримкою для України.

"Ці дебати поки що не принесли остаточних результатів. Але скоро ми готуватимемо з боку Єврокомісії нову пропозицію щодо другого кроку з використання доходів від російських активів", - зазначив віцепрезидент.

Він нагадав, що наразі досягнуто угоди - нульовий крок, який вніс юридичну ясність у те, що ці гроші не належать Росії.

"Крок перший: відповідні фінансові установи, центральні депозитарії цінних паперів повинні відкласти ці гроші на окремий рахунок. І ми висунемо пропозицію на другому етапі, а саме, що ці гроші підуть до бюджету ЄС для підтримки України. І я думаю, що саме тут слід вирішити цю дискусію", - описав ситуацію Домбровскіс.