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Кабмін розподілив 2,3 мільярда субвенції місцевим бюджетам на відновлення

23:58 16.02.2024 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів розподілив з державного бюджету місцевим бюджетам понад 2,3 млрд грн субвенції на реалізацію у 2024 році проєктів відновлення об'єктів соціальної та критичної інфраструктури.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідні зміни внесено до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів у межах Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, затвердженого постановою Кабміну від 25 листопада 2015 року №1068.

"Викладено у новій редакції додаток 1 "Розподіл у 2024 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України між місцевими бюджетами", яким передбачено здійснити розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в обсязі 2 млрд 346 млн 552 тис. грн на реалізацію проєктів відновлення об'єктів соціальної та критичної інфраструктури у 2024 році", - повідомив Мельничук.

Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів під час засідання 6 лютого підтримав рішення про спрямування коштів на відновлювальні програми місцевим бюджетам 11 областей.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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