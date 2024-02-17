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АНАЛІТИКА

ЗСУ почали отримувати перше речове майно, закуплене новою агенцією

23:14 16.02.2024 |

Економіка

 

Збройні Сили України отримали перші постачання речового майна, закупленого Державним оператором тилу, новою закупівельною агенцією Міністерства оборони. Про це повідомляється на Facebook-сторінці ДОТ.

Постачальники передали модульні бронежилети, літні черевики і засоби індивідуального обігріву.

"Від моменту укладання договору до постачання у військові частини пройшло три тижні", - йдеться в повідомленні.

До кінця лютого почнуть надходити шоломи, каремати, гумові чоботи, одноразовий посуд, казанки. Паралельно триває закупівля бронежилетів, наколінників, сидінь, пістолетної кобури, одягу.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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