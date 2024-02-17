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Уряд працює з партнерами, щоб залучити $37 мільярдів для покриття державного дефіциту - Шмигаль
22:53 16.02.2024 |
Україна щотижня працює з партнерами, аби забезпечити 37 млрд доларів зовнішнього фінансування для покриття державного дефіциту.
Про це під час засідання уряду заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.
«Щотижня працюємо з партнерами, аби забезпечити 37 млрд доларів зовнішнього фінансування для покриття державного дефіциту», - сказав він.
Очільник уряду назвав два головних завдання для стійкості економіки. Перше - це забезпечити макрофінансову стабільність та збалансувати бюджет. Друге - це стимули для економічного відновлення, тобто програми підтримки бізнесу.
Прем'єр-міністр наголосив, що Україна продовжує виконання своїх зобов'язань за програмою з МВФ.
«Спільно з партнерами й Світовим банком сформували матрицю реформ, яка включає всі пріоритетні реформи, погоджені з нашими партнерами», - зауважив він.
Шмигаль також поінформував, що уряд готує створення Фонду «Зроблено в Україні» для підтримки вітчизняних виробників, продовжує успішні програми підтримки малого та середнього бізнесу.
За програмою «єРобота» Кабінет Міністрів планує видати не менше 12 тисяч безповоротних мікрогрантів для створення та розвитку нових бізнесів.
Крім того, вперше в бюджеті закладений 1 млрд грн на розширення мережі індустріальних парків.
«Продовжимо курс на зменшення ролі держави в економіці через приватизацію, корпоратизацію та дерегуляцію», - резюмував Шмигаль.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство економіки України та Світовий банк працюють над залученням 500 млн дол. на фінансування проєктів підтримки українського бізнесу у 2024 році.
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