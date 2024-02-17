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АНАЛІТИКА

Морський експорт буде більшим, якщо вдасться забезпечити страхування, - GMK Center

22:49 16.02.2024 |

Економіка

 

Півроку роботи морського коридору засвідчили, що українські експортери АПК і ГМК цілком можуть розраховувати на швидке відправлення вантажів через порти "Великої Одеси". Водночас проблемою є обмежена пропускна здатність залізничної та припортової інфраструктури, а також страхування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на GMK Center.

"Наразі українські морські порти завантажені не на повну потужність і здатні збільшити експортну перевалку, ключовими проблемами залишається безпека і збільшення пропускної здатності залізничної інфраструктури. Також важливим є розширення використання механізму страхування вантажоперевезень морським коридором", - йдеться у матеріалі.

Попри ракетну небезпеку, обсяги експорту морським коридором більшають. І це відразу проявило проблему з пропускною спроможністю УЗ: на залізничних станціях біля портів "Одеса" і "Чорноморськ" затор з вагонів у листопаді-грудні минулого року варіювався в діапазоні 1,5-2,7 тис. і 2,6-3,6 тис. од. відповідно. Час очікування вагонів на вивантаження становив у середньому 5-7 днів, вказують аналітики.

"Накопичення вагонів на припортових станціях було спричинене обмеженою пропускною спроможністю інфраструктури УЗ та, як наслідок, перевантаженістю спрямування на морпорти. Крім того, під час повітряної тривоги перевалка вантажів суден припиняється, тому тривалість завантаження в середньому виросла на 30%", - пояснюють у GMK Center.

Питання з страхуванням також тільки почало вирішуватися, вказують у Центрі: тільки в останні дні січня серед усіх суден, що рухаються до портів Великої Одеси, було судно, яке було застраховане від військових ризиків завдяки страховці UNITY, створеній українським урядом разом із пулом страхових компаній на чолі з Ascot.

"Вартість страховки склала 0,75% вартості судна. Ще понад десяток заявок на отримання страховки перебувають у роботі. Нормалізація страхового ринку в торгівлі є наріжним елементом відновлення експорту продукції з доданою вартістю. Тому для нас так важливо, що страхування стає доступнішим і вже фактично використовується для експорту української продукції", - цитує видання Юлію Свириденко, першого віцепрем'єр-міністра, міністра економіки України.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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