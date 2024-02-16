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Україна формує контейнерні каравани як альтернативу заблокованому кордону
17:57 16.02.2024 |
ПрАТ "Українське Дунайське Пароплавство" (УДП) починає формувати контейнерні каравани для забезпечення альтернативного логістичного шляху через Дунай, в обхід заблокованого кордону на заході країни.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Пароплавство пропонує доставляти контейнерів до дунайських портів Болгарії, Сербії, Угорщини, Словаччини, Австрії, Німеччини та до румунського порту Констанца.
Крім перевезення компанія забезпечує зберігання та перевалку в українських портах, організацію перевалки в портах вивантаження.
Держкомпанія вже почала консультації з перевізниками щодо залучення необхідної кількості контейнерів, необхідних для формування перших караванів.
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