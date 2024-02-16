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АНАЛІТИКА

Кабмін затвердив спрощену процедуру списання військового майна вартістю до 1,7 мільйона

17:49 16.02.2024 |

Економіка

 

Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах України, спростивши процедуру його списання.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 16 лютого, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Внесено зміни до Положення... щодо визначення повноважень командирам військових частин стосовно списання військового майна під час воєнного стану своїми наказами незалежно від номенклатури служб забезпечення, а також повноваження відповідних посадових осіб щодо розгляду та затвердження єдиного акта списання, з урахуванням умов визначених частиною пʼятою-сьомою статті 4 закону "Про правовий режим майна у Збройних Силах України", - написав Мельничук.

Як повідомлялося, 6 лютого президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до статті 4 закону "Про правовий режим майна у Збройних Силах України" щодо спрощення процедури списання військового майна".

Верховна Рада ухвалила його ще 5 жовтня 2023 року.

Закон дозволяє командирам військових частин списувати військове майно (окрім зброї) вартістю до 100 тис. неоподаткованих мінімумів доходів громадян (1,7 млн грн) за спрощеною процедурою. Списання такого майна відбуватиметься наказом командира за поданням комісії.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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