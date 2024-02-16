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АНАЛІТИКА

Видатки держбюджету в січні становили 150 мільярдів

17:02 16.02.2024 |

Економіка

 

У січні 2024 року загальна сума видатків державного бюджету становила 150,2 мільярда гривень.

Про це свідчать дані Державної казначейської служби України, передає пресслужба Міністерства фінансів.

У структурі видатків найбільше спрямували:

* 75,9 млрд грн - на оплату праці з нарахуваннями або 50,5% від загального обсягу видатків, витрачених за січень 2024 року (з них грошове утримання військовослужбовців становило 57,4 млрд грн).

* 9,3 млрд грн - на оплату використання товарів і послуг або 6,2% від загального обсягу видатків (в тому числі 1,2 млрд грн - для підтримки ЗСУ, 4,2 млрд грн - НСЗУ на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення)

* 4 млрд грн - на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 27,9% від загального обсягу видатків.

Ще 9,5 млрд грн було витрачено на обслуговування державного боргу або 6,3% від загального обсягу та 11,8 млрд грн - на трансферти місцевим бюджетам або 7,9% від загального обсягу.

Видатки держбюджету в січні становили 150 мільярдів
За матеріалами: Економічна правда
 

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