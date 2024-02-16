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План дій уряду на 2024 рік передбачає створення спецрежиму для підприємств оборонпрому - Шмигаль
16:47 16.02.2024 |
План дій уряду на 2024 рік передбачає створення спеціального режиму для підприємств оборонної промисловості, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Перший пріоритет залишається без змін - обороноздатність, а також безпека для наших громадян. Це програма "Український щит". Усі внутрішні ресурси ми спрямовуємо на посилення оборони. Більше зброї та техніки. Більше дронів. Більше ракет. Більше снарядів. Обладнані оборонні рубежі", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.
За його словами, серед важливих завдань - локалізація виробництва, ремонту зброї та техніки, створення спеціального режиму для підприємств оборонної промисловості, пільги та державні гарантії.
"Гуманітарне розмінування. Збільшуємо кількість підрозділів і кількість піротехніків ДСНС щонайменше на 200 людей. Створюємо ринок гуманітарного розмінування. Будемо компенсувати витрати на розмінування земель сільськогосподарського призначення. В Україні цьогоріч мають бути створені перші машини для розмінування. Кількість операторів має зрости щонайменше на 10%", - заявив прем'єр.
Крім того, Шмигаль наголосив на важливості системних змін й імплементації стандартів НАТО в усіх сферах - від закупівель до управління.
"Громадська безпека. Підвищуємо її на всіх рівнях. Продовжуємо будівництво укриттів. У 120 громадах з'являться спеціалісти з безпеки в освітньому середовищі. Буде працювати система екстреної допомоги населенню на всій території України", - додав він.
Як повідомлялося, 16 лютого Кабмін затвердив План дій уряду на 2024 рік.
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