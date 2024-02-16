Закупівлі ЗСУ з держбюджету в січні впали до 1,2 млрд грн, виплати військовим - до 57,4 млрд грн - Мінфін

Видатки державного бюджету на підтримку ЗСУ у вигляді закупівлі військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту в січні впали до 1,2 млрд грн (0,8% усіх видатків) після стрибка до 90,8 млрд грн (22,6% усіх видатків) у грудні з 50,4 млрд грн у листопаді (17,6%).

Як повідомило Міністерство фінансів України з посиланням на дані Держказначейства, касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у січні також знизилися до 57,4 млрд грн зі 107,8 млрд грн у грудні та 74,7 млрд грн у листопаді.

У загальній структурі касових видатків грошове утримання військовослужбовців у перший місяць нового року становило 38,2% порівняно з 26,9% у грудні та 26,1% у листопаді.

Це багато в чому пов'язано з тим, що загалом видатки загального фонду держбюджету в січні впали до 150,2 млрд грн з рекордних 401,4 млрд грн у грудні та 285,7 млрд грн у листопаді. Зокрема, видатки на оплату праці з нарахуваннями в січні становили 75,9 млрд грн, або 50,5% усіх видатків, тоді як у грудні - 141,1 млрд грн, або 35,2%, а ще місяцем раніше - 98,2 млрд грн, або 34,4% усіх видатків.

За даними Мінфіну, фінансування соцзабезпечення в перший місяць нового року знизилося до 42 млрд грн (28% усіх видатків) з 54,4 млрд грн (13,6%) у грудні та 49,2 млрд грн у листопаді (17,2%). Зокрема, 21 млрд грн становив трансферт Пенсійному фонду України (у грудні - 22,7 млрд грн), 11,4 млрд грн (18,4 млрд грн) - виплати Мінсоцполітики допомог, компенсацій, пільг і житлових субсидій.

Із решти видатків 2,8% припали на Національну службу здоров'я України для реалізації програми державних гарантій медобслуговування - 4,2 млрд грн проти 10,7 млрд грн у грудні та 7,9% - на трансферти місцевим бюджетам: 11,8 млрд грн проти 13,0 млрд грн місяцем раніше.

Обслуговування держборгу в січні цього року потребувало 9,5 млрд грн після 22,6 млрд грн у січні та 37,5 млрд грн у листопаді.

Як повідомлялося, у січні 2024 року надходження до загального фонду держбюджету зменшилися до 116 млрд грн зі 127,1 млрд грн у грудні та 121,7 млрд грн у листопаді, водночас грантова міжнародна допомога скоротилася до 3,4 млрд грн із 20,5 млрд грн у грудні.

За відсутності необхідного зовнішнього фінансування дефіцит загального фонду держбюджету України після зростання в грудні 2023 року до рекордних 274,4 млрд грн зі 162,5 млрд грн у листопаді в січні цього року знизився до 33,3 млрд грн.

Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2024 рік із дефіцитом 1,57 трлн грн, або 20,6% прогнозного ВВП. Доходи держбюджету-2024 визначено розміром 1,77 трлн грн (не враховують можливу грантову допомогу), витрати - 3,36 трлн грн за закладеного середньорічного курсу 40,7 грн/$1.

Водночас, за оперативними даними, доходи держбюджету-2023 становили 2,67 трлн грн, з яких грантова допомога - 0,43 трлн грн. Касові видатки держбюджету за минулий рік перевищили 4 трлн грн, а дефіцит становив 1,33 трлн грн за середньорічного курсу близько 36,6 грн/$1.

