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Мінфін отримав на погодження 398 паспортів бюджетних програм
13:06 16.02.2024 |
До Міністерства фінансів станом на 15 лютого 2024 року з 449 бюджетних програм, що потребують затвердження паспортів у поточному році, на погодження надійшло 398 паспортів.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
"У межах виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» Міністерство фінансів України проводить моніторинг складання паспортів бюджетних програм на 2024 рік, проєкти яких надають головні розпорядники коштів держбюджету. Станом на 15 лютого 2024 року із 449 бюджетних програм, що потребують затвердження паспортів у поточному році, до Мінфіну надійшло 398 паспортів бюджетних програм, з яких погоджено - 348 паспортів, повернуто на доопрацювання - 21 паспорт", - йдеться в повідомленні.
Із 302 бюджетних програм міністерств, що потребують затвердження паспортів у 2024 році, до Мінфіну надійшло 259 паспортів бюджетних програм (86%), з яких погоджено - 220 паспортів, повернуто на доопрацювання - 13 паспортів.
Також із 147 бюджетних програм інших головних розпорядників коштів державного бюджету, що потребують затвердження паспортів у цьому році, до Мінфіну надійшло 139 паспортів бюджетних програм (95%), з яких погоджено - 128 паспортів, повернуто на доопрацювання - 8 паспортів.
У міністерстві наголошують, що головним розпорядникам коштів державного бюджету необхідно подати проєкти паспортів на погодження до Мінфіну з метою забезпечення виконання норм бюджетного законодавства та недопущення зупинення реалізації відповідних бюджетних програм.
Як повідомлялося, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді зазначив, що уряд забезпечує стабільне фінансування усіх бюджетних видатків та виконує соціальні зобов'язання перед українцями.
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