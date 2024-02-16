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Україна отримала $49,4 млн грант Японії за програмою HOPE СБ
11:42 16.02.2024 |
Держбюджет України одержав частину коштів гранту в розмірі $49,4 млн від уряду Японії в рамках проєкту Світового банку "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE), повідомив Мінфін у п'ятницю.
"Залучені кошти спрямовуються на подолання наслідків, спричинених збройною агресією росії, та на відбудову житлової інфраструктури України. Вдячний командам уряду Японії та Світового банку за підтримку", - зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Мінфін повідомив, що також найближчим часом Україна очікує фінансування від урядів Японії та Норвегії через проєкт Світового банку PEACE in Ukraine, який частково компенсує видатки держбюджету України на виплати вчителям, працівникам служб першого реагування та на пенсійні виплати.
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