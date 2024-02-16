Парламенті Канади зробив ще один крок до ратифікації Угоди про вільну торгівлю з Україною

Сенат Канади у другому читанні схвалив законопроєкт про ратифікацію оновленої Угоди про вільну торгівлю з Україною.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Тепер законопроєкт буде передано на розгляд до профільного комітету, звідки він має повернутися до Сенату вже на остаточне затвердження. Раніше цей документ подолав такий само шлях у Палаті громад, тож після фінального схвалення Сенатом для набуття чинності залишиться лише отримати підпис генерал-губернатора.

Нагадаємо: Угода про вільну торгівлю між Канадою та Україною, яка набула чинності 1 серпня 2017 року, дозволила взаємно скасувати або знизити імпортні мита на більшість товарних позицій. У вересні минулого року під час візиту до Оттави Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо підписали оновлену угоду, яка покриває також торгівлю послугами, а не лише товарами, інвестиції, телекомунікації й інші перспективні сфери.

Як повідомлялося, за підсумками 2021 року товарообіг між Україною та Канадою досяг рекордного рівня, наблизившись до 350 млн дол. США. Позаторік він трохи знизився через фактори, переважно пов'язані із початком російського вторгнення.