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АНАЛІТИКА

На кордоні з Польщею у чергах - понад три тисячі вантажівок

 

На ранок п'ятниці польські протестувальники заблокували п'ять пунктів пропуску на кордоні з Україною, у чергах до них стоять 1400 вантажівок.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини", передає кореспондент Укрінформу.

"Це напрямки пунктів пропуску "Ягодин", "Рава-Руська", "Шегині", "Устилуг", "Угринів". У чергах по той бік кордону сукупно на всіх цих напрямках стоять 1400 вантажівок, найбільше - навпроти пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська". Найменша кількість вантажівок навпроти пунктів "Устилуг" та "Угринів", - сказав Демченко.

За його словами, водії і перевізники намагаються перетнути кордон у тих пунктах, де це можливо. "Один - це пункт пропуску "Краківець", і станом на ранок сьогодні там також є черги. Це 1750 вантажівок, тобто найбільша черга на всіх напрямках на кордоні з Польщею", - сказав він.

Речник ДПСУ повідомив, що черги збільшуються, а кількість перетину кордону залишається малою. Зокрема, у напрямку ПП "Ягодин" за минулу добу кордон перетнули тільки 145 вантажівок в обох напрямках.

"Але гірша ситуація по пункту "Шегині", бо за останні дні там тільки кілька десятків вантажівок перетинають кордон за добу. За минулу добу це було 45 вантажівок", - сказав речник ДПСУ.

Як повідомлялося, з 9 лютого на території Польщі біля кордону з Україною тривають акції протесту на автошляхах, які ведуть через пункти пропуску "Дорогуськ-Ягодин" та "Гребенне-Рава-Руська".

Вранці 12 лютого польські фермери обмежили рух автодорогами, які ведуть через пункти пропуску "Зосин-Устилуг" та "Долгобичув-Угринів", і знову заблокували "Шегині".
 

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