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АНАЛІТИКА

В уряді Польщі кажуть про «фінальну стадію» перемовин з Україною щодо квот на експорт

 

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський сподівається, що невдовзі буде укладено угоду з Україною стосовно руху через кордон сільськогосподарських товарів.

Як передає Укрінформ із посиланням на РАР, про це Секерський сказав журналістам після зустрічі з фермерами.

Він зазначив, що Польща хоче розробити двосторонню угоду з Києвом.

«Ми ведемо переговори про двосторонню угоду з Україною, щоб установити певні принципи, які б визначали обсяг квот на окремі товари, що можуть потрапити на польський ринок, аби не постраждала стабільність окремих ринків», - сказав урядовець.

На запитання, коли переговори між Україною та Польщею можуть завершитися, Секерський відповів, що «на технічному рівні ми перебуваємо на фінальній стадії», а обсяги квот мають бути визначені до кінця березня.

Як повідомлялося, польські аграрії 9 лютого вкотре розпочали блокування кількох пунктів пропуску на кордоні з Україною. За словами організаторів, акція триватиме до 10 березня.

Протестувальники планують 20 лютого повністю заблокувати всі пункти пропуску. Вони заявляють, що для рентабельності сільськогосподарського виробництва проблему становить «неконтрольований наплив товарів з України після відкриття кордону ЄС».

11 лютого поблизу прикордонного переходу в Дорогуську учасники акції протесту зірвали митні пломби з трьох вантажівок, які їхали з України, внаслідок чого частина зерна висипалася на дорогу.

Прокуратура міста Холм розпочала слідство за цим фактом. А міністр Секерський перепросив за висипане українське зерно.
Ключові теги: Польща
 

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