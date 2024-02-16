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В уряді Польщі кажуть про «фінальну стадію» перемовин з Україною щодо квот на експорт
10:59 16.02.2024 |
Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський сподівається, що невдовзі буде укладено угоду з Україною стосовно руху через кордон сільськогосподарських товарів.
Як передає Укрінформ із посиланням на РАР, про це Секерський сказав журналістам після зустрічі з фермерами.
Він зазначив, що Польща хоче розробити двосторонню угоду з Києвом.
«Ми ведемо переговори про двосторонню угоду з Україною, щоб установити певні принципи, які б визначали обсяг квот на окремі товари, що можуть потрапити на польський ринок, аби не постраждала стабільність окремих ринків», - сказав урядовець.
На запитання, коли переговори між Україною та Польщею можуть завершитися, Секерський відповів, що «на технічному рівні ми перебуваємо на фінальній стадії», а обсяги квот мають бути визначені до кінця березня.
Як повідомлялося, польські аграрії 9 лютого вкотре розпочали блокування кількох пунктів пропуску на кордоні з Україною. За словами організаторів, акція триватиме до 10 березня.
Протестувальники планують 20 лютого повністю заблокувати всі пункти пропуску. Вони заявляють, що для рентабельності сільськогосподарського виробництва проблему становить «неконтрольований наплив товарів з України після відкриття кордону ЄС».
11 лютого поблизу прикордонного переходу в Дорогуську учасники акції протесту зірвали митні пломби з трьох вантажівок, які їхали з України, внаслідок чого частина зерна висипалася на дорогу.
Прокуратура міста Холм розпочала слідство за цим фактом. А міністр Секерський перепросив за висипане українське зерно.
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