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Роботодавці зможуть отримати компенсацію за працевлаштування людей із інвалідністю через «Дію»
23:02 15.02.2024 |
Відтепер роботодавці, які найняли людину з інвалідністю, можуть одержати через портал "Дія" компенсацію за облаштування її робочого місця.
Як повідомили в Міністерстві цифрової трансформації, це значно спростить та пришвидшить процес отримання фінансової допомоги, а також змотивує компанії працевлаштовувати осіб з інвалідністю та забезпечувати їм комфортні умови праці.
Таку програму уряд запровадив ще в серпні минулого року. Завдяки їй роботодавці змогли отримувати компенсацію за вже придбані засоби для облаштування робочого місця співробітників з інвалідністю. Зокрема, за меблі, комп'ютери, спеціальні програми та допоміжні системи.
Однак, щоб отримати фінансову допомогу, роботодавцю раніше доводилося їхати до центру зайнятості за місцем провадження діяльності, робити скани необхідних документів і від руки писати заяву. Тепер зробити це можна в кілька кліків на порталі "Дія".
Якщо ви працевлаштували особу з інвалідністю, обладнали для неї робоче місце та хочете отримати компенсацію від держави:
* авторизуйтеся на порталі "Дія" за допомогою КЕП;
* заповніть заяву: вкажіть дані про особу з інвалідністю та облаштоване робоче місце;
* прикріпіть документи, які підтверджують працевлаштування, купівлю допоміжних засобів та довідку медико-соціальної експертної комісії, яка засвідчує інвалідність співробітника;
* вкажіть IBAN свого рахунку;
* підпишіть заяву КЕПом.
Рішення після цього буде надане впродовж 13 робочих днів. Якщо воно позитивне - кошти надійдуть на рахунок протягом 5 робочих днів.
На компенсацію можна податися, лише якщо співробітник з інвалідністю розпочав працювати в компанії протягом останніх 90 днів на момент подання заяви.
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