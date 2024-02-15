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Світовий банк планує цьогоріч виділити $500 мільйонів на підтримку українського бізнесу

18:05 15.02.2024 |

Економіка

 

Міністерство економіки України та Світовий банк працюють над залученням 500 млн дол. на фінансування проєктів підтримки українського бізнесу у 2024 році.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки за підсумками зустрічі команди міністерства з місією Світового банку на чолі з регіональним директором у справах України та Молдови Арупом Банерджі.

«Хочу подякувати Світовому банку за підтримку України під час війни. На цей рік вони планують погодити фінансування програм підтримки українського бізнесу на 500 млн доларів. І це дуже актуально для нас, адже зараз уряд працює над об'єднанням всіх відповідних програм під єдиним брендом Made In Ukraine для збільшення їхньої ефективності», - наголосила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

Під час зустрічі сторони обговорили шляхи збільшення експортного потенціалу України, можливості залучення фінансування Світового банку до реалізації програми пільгового кредитування "єОселя", а також розширення можливостей Експортно-кредитного агентства щодо страхування воєнних ризиків, в тому числі й для підприємств малого та середнього бізнесу.

Також ішлося про модернізацію програми «Доступні кредити 5-7-9%» та можливості стимулювання українських банків до більш активного кредитування бізнесу.

«Почули від колег зі Світового банку цілу низку практичних порад щодо збільшення можливостей української економіки, як зараз під час війни, так і для планування більш інтенсивного відновлення в післявоєнний період <...> Ми домовились про залучення експертизи Світового банку для модернізації нашої стратегії відновлення української економіки в майбутньому», - резюмувала Свириденко.

Як повідомлялось, за результатами оновленої «Швидкої оцінки завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA3)», станом на 31 грудня 2023 року загальна вартість відбудови та відновлення в Україні у найближчі 10 років становить 486 млрд дол. США.
 

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