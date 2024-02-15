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Індекс споживчих настроїв українців у січні знизився на 0,7 пункта – до 76,4 пункта

14:32 15.02.2024 |

Економіка

Індекс споживчих настроїв українців у січні знизився на 0,7 пункта – до 76,4 пункта

 

За даними дослідження Info Sapiens «Споживчі настрої в Україні» у січні 2024 року Індекс споживчих настроїв українців зменшився на 0,7 пункти та становить 76,4 п.

У січні 2024 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 76,4 п., що на 0,7 п. нижче за показник грудня 2023 року.

Індекс поточного становища (ІПС) зменшився і складає 52 п., що на 2,8 п. нижче за рівень цього показника у грудні. Складові цього індексу зазнали таких змін:

- індекс поточного особистого матеріального становища (х1) склав 49,9 п., що на 4,3 п. нижче за показник у грудні;
- індекс доцільності великих покупок (х5) зменшився на 1,2 п. та встановився на позначці 54 п.

Індекс економічних очікувань (ІЕО) у січні зріс на 0,7 п. та складає 92,7 п. Динаміка складових цього індексу виглядає так:

- індекс очікуваних змін особистого матеріального становища (х2) складає 89,4 п., що на 2,7 п. нижче за рівень цього показника у грудні;
- індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року (х3) зріс на 0,3 п. та складає 80,5 п.;
- індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років (х4) зріс на 4,4 п. порівняно з минулим місяцем та складає 108,3 п.

У січні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 3,6 п. та складає 118,4 п. Індекс інфляційних очікувань зменшився на 1,2 п. та складає 180,9 п. Індекс девальваційних очікувань зменшився на 2,1 п. та складає 148,2 п.

Індекс споживчих настроїв українців у січні знизився на 0,7 пункта – до 76,4 пункта

 

«На початку 2024 року динаміка індексів без статистично значущих змін. Ситуація досить стабільна, є певна тенденція до погіршення індексу поточного становища, але наразі необхідне подальше спостереження за індексом. Також певна тенденція до покращення економічних очікувань (особливо довготривалих), але так само без статистично значимих змін.» - коментують аналітики Info Sapiens.
Ключові теги: прогноз
 

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