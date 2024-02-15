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На соцвиплати у січні з держбюджету спрямували ₴36,9 мільярда
13:30 15.02.2024 |
У січні 2024 року на соціальні виплати з державного бюджету профінансовано 36,92 млрд грн, з яких 20,9 млрд грн спрямовано на пенсійне забезпечення.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України, передає Укрінформ.
За даними Мінфіну, з 36,92 млрд грн соціальних виплат на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій та дефіциту коштів Пенсійного фонду було направлено 20,9 млрд грн.
На соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, було спрямовано 8,5 млрд грн. Допомогу отримали близько 470 тис. осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю, а також понад 2,5 млн осіб на проживання внутрішньо переміщеним особам.
Крім того, 1,0 млрд грн профінансовано на підтримку малозабезпечених сімей, зокрема на виплату понад 155 тис. малозабезпечених сімей; 4,7 млрд грн - на надання пільг і житлових субсидій громадянам, зокрема на виплату понад 3,2 млн домогосподарствам пільг і житлових субсидій; 1,8 млрд грн - на соціальний захист дітей та сім'ї.
За словами заступника міністра фінансів Романа Єрмоличева, завдяки міжнародній підтримці уряду вдається забезпечувати, зокрема, соціальну підтримку наших громадян в умовах війни. Виплати здійснюються вчасно та у повному обсязі.
Як повідомлялося, міжнародні партнери від початку повномасштабного вторгнення спрямували до України 73,7 млрд дол. фінансової допомоги.
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