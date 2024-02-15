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Українські водії розпочали акцію протесту на кордоні з Польщею

Українські водії розпочали акцію протесту на кордоні з Польщею

 

Українські водії розпочали акцію протесту біля пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" у відповідь на блокування польськими фермерами руху вантажівок.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Суспільне.

"На Ягодині акція протесту стартувала орієнтовно об 11:00. На місці проведення акції чергують правоохоронці. На вантажівках водії розмістили плакати із написами українською, польською і англійською мовами", - йдеться у повідомленні.

Українські водії розпочали акцію протесту на кордоні з Польщею

 

Зазначається, що українські перевізники і водії, які долучилися до акції протесту, планують зупиняти й перешкоджати руху Україною водіям польських вантажівок, які об'їжджають на пункті пропуску "Дорогуськ-Ягодин" загальну чергу.

До акції долучилося 15 українських вантажівок і ще орієнтовно 20 легкових авто.
Ключові теги: Польща
 

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