Мінекономіки та ЄІБ розширюють доступ до фінансування для українського бізнесу

Міністерство економіки провело зустріч з делегацією Європейського інвестиційного банку та обговорило подальшу участь Європейського інвестиційного банку у відновленні України.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

«ЄІБ - одна з найбільших фінансових інституцій ЄС, яка підтримує стійкість економіки України та надає пряме фінансування, гарантії для українських банків та технічну допомогу. Це має велике значення з огляду на імплементацію Плану України в рамках Ukraine Facility та подальший процес відновлення України», - зазначила перший віцепрем'єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко.

Сторони обговорили фінансування приватного сектору та інвестиційних проєктів державних компаній та методологічну підтримку управління публічними інвестиціями.

Свириденко наголосила, що українському бізнесу потрібен імпульс до розвитку, Україні потрібно стимулювати аграрне виробництво, металургію, деревообробку - те, що стимулюватиме економіку.

Представники ЄІБ зазначили, що залучатимуть не лише власні ресурси, а й своїх партнерів до забезпечення доступного фінансування для українського бізнесу.

«Поряд із задоволенням нагальних потреб важливо розбудувати програмну та інституційну спроможність і залучити фінансування, щоб забезпечити швидке розгортання успішних програм для збільшення зацікавленості міжнародних інвесторів до українського бізнесу. Рання взаємодія з донорами для забезпечення фінансових зобов'язань на 2025 рік має бути частиною стратегії фінансового планування», - підкреслила Свириденко.

Від європейської сторони участь у заході взяли голова Представництва ЄІБ в Україні Жан-Ерік де Загон, директор ЄІБ з питань розширення ЄС та країн-сусідів Ліонель Рапай, директор відділу кредитування в державному секторі у країнах Східної Європи Рафал Рибацький, з української - заступник міністра Володимир Кузьо.

Як повідомлялося, на сьогодні акціонерами Європейського інвестиційного банку є 27 країн Європейського Союзу. ЄІБ здійснює не тільки кредитну діяльність, а й виступає найбільшим позичальником грошових ресурсів на міжнародних фінансових ринках капіталу. Україна співпрацює з ЄІБ з 2004 року.