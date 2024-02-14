Обсяг перевалки в Чорноморських портах у грудні-січні зберігся на довоєнному рівні - заступник міністра

Обсяги перевалки в Чорноморських портах завдяки роботі створеного військово-морськими силами ЗСУ морського коридору був у грудні-січні на рівні довоєнних обсягів, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

"Одеські порти зараз працюють із досить високою завантаженістю. За грудень-січень цифри були приблизно в 6 млн тонн експорту. Це досить великі цифри, в принципі, і довоєнні...", - сказав Деркач на організованій Європейською бізнес-асоціацією (ЄБА) конференції Global Outlook: A Winning Vision у середу.

Він зазначив, що морський коридор допоміг розвантажити сухопутні автомобільні переходи.

"Морський коридор трошки розвантажив, особливо щодо агропродукції, автомобільний напрямок, і у нас немає таких великих черг", - зазначив Деркач.

Раніше повідомлялося, що з серпня 2023 року морський коридор забезпечив експорт майже 22 млн тонн продукції, обсяги можуть бути збільшені ще на чверть.