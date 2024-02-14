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Контрейлерні перевезення між Україною та Польщею розпочнуться після домовленостей щодо ціни
16:52 14.02.2024 |
Україна і Польща проводять переговори щодо вартості контрейлерних перевезень територією Польщі, що є вирішальним фактором у формуванні ціни на цей сервіс, повідомив директор із комерційної роботи та логістики АТ "Укрзалізниця" Тимофій Мураховський на організованій Європейською бізнес асоціацією (ЄБА) у середу конференції Global Outlook: A Winning Vision.
"Наразі в нас є перемовини щодо вартості цього поїзда, особливо польською територією, адже польська складова є вирішальною у формуванні ціни на цей сервіс. Але вважаємо, що цей сервіс працюватиме", - зазначив він.
Мураховський нагадав, що "УЗ" раніше здійснила тестовий контрейлерний рейс зі ст. Скнилів у Львові до Славка в Польщі, віддаленого на 440 км від українсько-польського кордону.
"Ми провезли поїзд у прямому і зворотному напрямку. Він, на жаль, не був повністю заповнений, але ми побачили, що технологічно, документально це можливо. І також ми відпрацювали з нашими польськими колегами цей поїзд щодо оформлення митного та прикордонного", - додав Мураховський.
Він додав, що в "УЗ" є можливість відправляти чотири поїзди на тиждень зі ст. Скнилів і в зворотному напрямкуабо два поїзди зі ст. Скнилів і два - зі ст. "Київ-Ліски".
Мураховський зазначив, що час контрейлерного поїзда в прямому і зворотному напрямку становить дві доби.
Оператором контрейлерного поїзда виступає УЗ Cargo Poland, яка є дочірньою компанією "Укрзалізниці".
Контрейлерні перевезення - це спосіб вантажоперевезень, що становить собою комбінацію контейнерних перевезень з автомобільними. Необхідним транспортом для таких перевезень є спеціальна залізнична платформа, що дає змогу перевозити на ній автомобільний причіп, знімний кузов або навіть цілий автопоїзд із вантажем разом.
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