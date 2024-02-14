Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Контрейлерні перевезення між Україною та Польщею розпочнуться після домовленостей щодо ціни

16:52 14.02.2024 |

Економіка

 

Україна і Польща проводять переговори щодо вартості контрейлерних перевезень територією Польщі, що є вирішальним фактором у формуванні ціни на цей сервіс, повідомив директор із комерційної роботи та логістики АТ "Укрзалізниця" Тимофій Мураховський на організованій Європейською бізнес асоціацією (ЄБА) у середу конференції Global Outlook: A Winning Vision.

"Наразі в нас є перемовини щодо вартості цього поїзда, особливо польською територією, адже польська складова є вирішальною у формуванні ціни на цей сервіс. Але вважаємо, що цей сервіс працюватиме", - зазначив він.

Мураховський нагадав, що "УЗ" раніше здійснила тестовий контрейлерний рейс зі ст. Скнилів у Львові до Славка в Польщі, віддаленого на 440 км від українсько-польського кордону.

"Ми провезли поїзд у прямому і зворотному напрямку. Він, на жаль, не був повністю заповнений, але ми побачили, що технологічно, документально це можливо. І також ми відпрацювали з нашими польськими колегами цей поїзд щодо оформлення митного та прикордонного", - додав Мураховський.

Він додав, що в "УЗ" є можливість відправляти чотири поїзди на тиждень зі ст. Скнилів і в зворотному напрямкуабо два поїзди зі ст. Скнилів і два - зі ст. "Київ-Ліски".

Мураховський зазначив, що час контрейлерного поїзда в прямому і зворотному напрямку становить дві доби.

Оператором контрейлерного поїзда виступає УЗ Cargo Poland, яка є дочірньою компанією "Укрзалізниці".

Контрейлерні перевезення - це спосіб вантажоперевезень, що становить собою комбінацію контейнерних перевезень з автомобільними. Необхідним транспортом для таких перевезень є спеціальна залізнична платформа, що дає змогу перевозити на ній автомобільний причіп, знімний кузов або навіть цілий автопоїзд із вантажем разом.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Польща
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,1264
  0,2313
 0,61
EUR
 1
 41,1212
  0,3120
 0,76

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9804  0,17 0,44 38,5121  0,15 0,40
EUR 40,8525  0,06 0,14 41,6275  0,07 0,18

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0900  0,23 0,61 38,1100  0,21 0,57
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес