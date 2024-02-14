Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у 2023р. зріс у 2,5 раза – Держстат

Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у 2023 році зросло у 2,5 рази порівняно з 2022 роком – до $27,376 млрд з $11,16 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у середу.

За її даними, експорт товарів з України у 2023 році скоротився на 18% порівняно з 2022 роком - до $36,186 млрд, тоді як імпорт зріс на 14,9% - до $63,562 млрд.

Держстат уточнив, що у грудні-2023 порівняно з листопадом-2023 сезонно скоригований обсяг експорту зріс на 19,2% - до $3,173 млрд, а імпорту - на 12,5% - до $5,56 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в грудні-2023 було від’ємним і становило $2,386 млрд, тоді як попереднього місяця воно також було від’ємним - $2,279 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту 2023 року становив 0,57 (2022 року - 0,8).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 230 країнами світу.

Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями у 2023 році:

Товарні позиції Експорт, млн $ Експорт, 2023 до 2022, % Імпорт, млн $ Імпорт, 2023 до 2022, % Загалом* 36186.2 82 63562.4 114.9 Тварини, продукти тваринного походження 1363.2 92.6 1341.7 114.2 Продукти рослинного походження 11716.5 87 2112.5 109.6 - зернові культури 8306.5 91.2 119.4 77.7 Жири тваринного та рослинного походження 5649.1 95 247.2 84.1 Готові харчові продукти 3271.8 131 3252.3 123 Мінеральні продукти 2415.1 55.9 10633 81 Енергетичні матеріали; нафта та продукти її переробки 392.3 37.7 10363.3 80.9 Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, зокрема: 888.2 69 7437.4 119.7 Фармацевтична продукція 278.7 118.8 2141.9 115.4 Добрива 35 20.6 1231.2 154 Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них 323.4 68.8 3732.2 114.9 Шкіряна сировина 78.1 74.8 258.2 107.4 Деревина та вироби з неї 1493.4 79.2 207.3 104.9 Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів 229.6 82.7 807.4 106.2 Текстильні матеріали та вироби 354.3 52.8 2394.5 96.4 Взуття 66.9 38.2 495 86.7 Вироби з каменю, гіпсу, цементу 295.9 98.4 692.2 105 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння 14.5 35.3 116.3 165.7 Недорогоцінні метали та вироби з них 3916.3 65.2 3361.2 129.7 - чорні метали 2647.7 58.4 1307.2 137 Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання 2621.5 70.2 11257.1 122.9 Реактори ядерні, казани, машини 957.2 81.5 5300 126.2 Електричні машини 1664.4 65.1 5957.1 120.1 Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби 343.3 95.2 7842.5 138.6 Засоби наземного транспорту, окрім залізничних 97.6 73.2 6969.4 133.3 Прилади та апарати оптичні, фотографічні 104 85.9 1463.5 125.2 Різні промтовари 934.8 96.1 937.9 131.5 Твори мистецтва 1.1 100.2 0.8 161.3

Дані: Держстат України

*- Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких точаться (точилися) бойові дії.