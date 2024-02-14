Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами у 2023р. зріс у 2,5 раза – Держстат

Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у 2023 році зросло у 2,5 рази порівняно з 2022 роком – до $27,376 млрд з $11,16 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у середу.
За її даними, експорт товарів з України у 2023 році скоротився на 18% порівняно з 2022 роком - до $36,186 млрд, тоді як імпорт зріс на 14,9% - до $63,562 млрд.
Держстат уточнив, що у грудні-2023 порівняно з листопадом-2023 сезонно скоригований обсяг експорту зріс на 19,2% - до $3,173 млрд, а імпорту - на 12,5% - до $5,56 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі в грудні-2023 було від’ємним і становило $2,386 млрд, тоді як попереднього місяця воно також було від’ємним - $2,279 млрд.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту 2023 року становив 0,57 (2022 року - 0,8).
Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 230 країнами світу.
Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями у 2023 році:
| Товарні позиції
| Експорт, млн $
| Експорт, 2023 до 2022, %
| Імпорт, млн $
| Імпорт, 2023 до 2022, %
| Загалом*
| 36186.2
| 82
| 63562.4
| 114.9
| Тварини, продукти тваринного походження
| 1363.2
| 92.6
| 1341.7
| 114.2
| Продукти рослинного походження
| 11716.5
| 87
| 2112.5
| 109.6
| - зернові культури
| 8306.5
| 91.2
| 119.4
| 77.7
| Жири тваринного та рослинного походження
| 5649.1
| 95
| 247.2
| 84.1
| Готові харчові продукти
| 3271.8
| 131
| 3252.3
| 123
| Мінеральні продукти
| 2415.1
| 55.9
| 10633
| 81
| Енергетичні матеріали; нафта та продукти її переробки
| 392.3
| 37.7
| 10363.3
| 80.9
| Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, зокрема:
| 888.2
| 69
| 7437.4
| 119.7
| Фармацевтична продукція
| 278.7
| 118.8
| 2141.9
| 115.4
| Добрива
| 35
| 20.6
| 1231.2
| 154
| Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них
| 323.4
| 68.8
| 3732.2
| 114.9
| Шкіряна сировина
| 78.1
| 74.8
| 258.2
| 107.4
| Деревина та вироби з неї
| 1493.4
| 79.2
| 207.3
| 104.9
| Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів
| 229.6
| 82.7
| 807.4
| 106.2
| Текстильні матеріали та вироби
| 354.3
| 52.8
| 2394.5
| 96.4
| Взуття
| 66.9
| 38.2
| 495
| 86.7
| Вироби з каменю, гіпсу, цементу
| 295.9
| 98.4
| 692.2
| 105
| Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
| 14.5
| 35.3
| 116.3
| 165.7
| Недорогоцінні метали та вироби з них
| 3916.3
| 65.2
| 3361.2
| 129.7
| - чорні метали
| 2647.7
| 58.4
| 1307.2
| 137
| Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання
| 2621.5
| 70.2
| 11257.1
| 122.9
| Реактори ядерні, казани, машини
| 957.2
| 81.5
| 5300
| 126.2
| Електричні машини
| 1664.4
| 65.1
| 5957.1
| 120.1
| Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби
| 343.3
| 95.2
| 7842.5
| 138.6
| Засоби наземного транспорту, окрім залізничних
| 97.6
| 73.2
| 6969.4
| 133.3
| Прилади та апарати оптичні, фотографічні
| 104
| 85.9
| 1463.5
| 125.2
| Різні промтовари
| 934.8
| 96.1
| 937.9
| 131.5
| Твори мистецтва
| 1.1
| 100.2
| 0.8
| 161.3
Дані: Держстат України
*- Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких точаться (точилися) бойові дії.