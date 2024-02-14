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Українське прислів'я
Мінекономіки має намір уніфікувати ціноутворення для розмінування сільгоспземель
14:39 14.02.2024 |
Міністерство економіки України планує уніфікувати підходи до визначення цін на послуги розмінування залежно від складності роботи, яку належить виконати, повідомила пресслужба міністерства.
"Цього року ми запускаємо програму компенсації фермерам, які розміновуватимуть свої землі, залучаючи сертифікованих операторів протимінної діяльності. Уряд компенсуватиме фермерам частину витрат на розмінування. На ці потреби в бюджеті закладено 3 млрд грн", - процитувало міністерство виступ заступника міністра економіки Ігоря Безкаравайного на робочій зустрічі з експертами ПР ООН, представниками операторів протимінної діяльності (оператори ПДМ), на якій обговорювали принцип формування вартості робіт із розмінування.
За його словами, необхідно забезпечити такий підхід до ціноутворення, який, з одного боку, є достатньо гнучким в умовах невизначеності точних умов роботи операторів на конкретній ділянці та привабливим для їхньої роботи, а з іншого - забезпечує ефективність використання державних і донорських коштів.
Своєю чергою представники 17 операторів ПДМ надали свої розрахунки щодо вартості робіт з розмінування. Отримана інформація дасть змогу уніфікувати підходи до визначення цін на послуги розмінування залежно від складності роботи, яку потрібно буде виконати, пояснили в Мінекономіки.
Як повідомлялося, Мінекономіки передасть понад 97 млн грн, що надійшли на її рахунок, Державній службі з надзвичайних ситуацій та Державній спеціальній службі на придбання техніки та обладнання для розмінування.
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