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Уряд ухвалив постанову щодо контролю за міжнародною військовою допомогою
14:34 14.02.2024 |
Кабінет міністрів затвердив порядок моніторингу та контролю за використанням міжнародної військової допомоги для забезпечення потреб Сил безпеки і оборони України.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
Зазначається, що постанова регулюватиме взаємодію центральних органів виконавчої влади, інших державних органів щодо залучення, отримання, передачі й обліку надання міжнародної військової допомоги (МВД).
Механізм контролю та моніторингу передбачає п'ять етапів. Докладніше про них - в інфографіках нижче:
У міністерстві пояснили, що МВД - нове поняття, яке вводиться цією постановою і стосуватиметься всієї допомоги, що надається для підтримки сил оборони на безоплатній основі під час воєнного стану.
"Наша ціль - створити "єдине вікно" спілкування з партнерами. Тобто побудувати всередині країни такий механізм, аби на всіх рівнях влади усвідомлювали нагальну потребу нашого війська. Йдеться про єдину узгоджену позицію щодо надання озброєння, військової техніки та інших матеріальних засобів. Наприклад, якщо пріоритет в авіації, тоді на міжнародних зустрічах ми повинні доводити єдину позицію саме за цим напрямом", - наголосив заступник міністра оборони Станіслав Гайдер.
Як повідомлялося, у січні США та Україна підписали меморандум щодо контролю за використанням міжнародної допомоги, наданої Києву.
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