Бізнес отримуватиме послуги щодо експортного контролю в електронному вигляді

Бізнес, що працює на потреби безпеки та оборони України, отримуватиме низку послуг Державної служби експортного контролю в електронному вигляді.

Ініціативу Міністерства економіки та Держслужби експортного контролю щодо запровадження експериментального проєкту підтримав уряд на своєму засіданні, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

«Ми розпочинаємо проєкт, покликаний кардинально змінити підходи до взаємодії між імпортерами та експортерами товарів військового та подвійного призначення та Державною службою експортного контролю. Впровадження сучасних цифрових рішень у сфері експортного контролю суттєво спростить для бізнесу процеси підготовки та подання документів, попередньої ідентифікації товарів, тощо», - зазначила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, Держекспортконтроль отримує потужний інструмент для посилення ефективності аналітичної роботи та управління ризиками в міжнародних передачах.

"Нові підходи дозволять нам більш ефективно вирішувати питання постачання всього необхідного для захисту України сьогодні та сприятимуть розвитку українського ОПК в майбутньому", - наголосила перший віцепрем'єр.

Зазначається, що експериментальний проєкт із впровадження ІКСЕК буде реалізовуватись протягом двох років.

У межах проєкту передбачається надання Держекспортконтролем електронних послуг при оформленні та видачі:

* посвідчення про реєстрацію суб'єкта здійснення міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного використання;

* висновків на здійснення тимчасового ввезення чи вивезення таких товарів, їх транзит територією України;

* дозволу на здійснення експорту чи імпорту товарів військового призначення та подвійного використання;

* висновку на проведення переговорів, пов'язаних з укладанням зовнішньоекономічних договорів.

З повним переліком функцій інформаційно-комунікаційної системи можна ознайомитись на сайті Міністерства економіки.

У міністерстві передбачають, що послуги «Реєстрація», «Експорт» та «Імпорт» будуть доступними для підприємців уже з 1 березня 2024 року, доступ до решти послуг буде додаватися протягом наступних 6 місяців.