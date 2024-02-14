Фонд розвитку потенціалу України від МВФ схвалив план роботи із фінансуванням на $27,5 мільйона

Керівний комітет Фонду розвитку потенціалу України (UCDF) на інавгураційному засіданні схвалив план роботи UCDF, що передбачає фінансування розширеної технічної допомоги для реалізації програм економічних реформ українськими органами влади за координації МВФ.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Національного банку.

"Ухвалений робочий план UCDF зосереджений на ключових економічних і фінансових реформах, зокрема щодо регулювання фінансового сектора, грошово-кредитної політики. Кожен пункт плану узгоджується з реформами в межах програми EFF, що допоможе нам бути ще впевненішими та ефективнішими у її реалізації, а отже й забезпеченні спроможності, стабільності та модернізації економіки та фінсектору України на шляху до ЄС", - зазначив голова Національного банку України Андрій Пишний.

Учасники інавгураційного засідання Керівного комітету Фонду розвитку потенціалу України 13 лютого 2024 року схвалили початковий план роботи UCDF разом із його фінансуванням у розмірі 27,5 млн дол., що покриватимуть технічну допомогу МВФ та партнерів упродовж 2024-2028 років. Поточні ресурси в розмірі 16,5 млн дол. надають такі країни-донори, як Нідерланди, Словаччина, Латвія, Японія та Литва. Водночас МВФ працює над тим, щоб збільшити бюджет фінансування до 65 млн дол.

Ключові напрямки робочого плану UCDF: фіскальні реформи (мобілізація доходів, управління державними фінансами); грошово-кредитна політика; регулювання фінансового сектору; фінансова доброчесність та боротьба з корупцією; статистика; навчальні програми для українських посадовців з урахуванням потреб країни та технічна допомога щодо макроекономічної політики.

"UCDF розпочав свою роботу і готовий надавати допомогу українським органам влади у межах діяльності МВФ із розбудови потенціалу. Впевнені, що він відіграватиме значну роль у підтримці реалізації економічних та фінансових реформ в Україні, яка демонструє надзвичайний рівень стійкості під час повномасштабної війни", - зазначив під час свого виступу під час інавгураційного засідання керівник місії МВФ в Україні Гевін Грей.

Як повідомлялося, у травні 2023 року МВФ анонсував нову масштабну програму технічної допомоги для України з п'ятирічним горизонтом.

UCDF - це трастовий фонд, залучення коштів до якого координується МВФ. До складу Керівного комітету UCDF (далі - Керівний комітет) входять представники країн-донорів, МВФ та української влади. Вони здійснюватимуть стратегічне керівництво фондом, визначатимуть та затверджуватимуть пріоритети і плани технічної допомоги, а також річний звіт за результатами проведеної роботи.