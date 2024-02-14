Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Дії» стає open-source продуктом: Кабмін ухвалив постанову про відкриття коду

11:49 14.02.2024 |

Економіка

 

Уряд ухвалив рішення відкрити код мобільного застосунку "Дія" для розробників з інших країн, повідомило Мінцифри в телеграмі в середу.

"Відкриваємо код "Дії". Уряд ухвалив постанову. Тепер код "Дії" зможуть використовувати розробники з інших країн та на його основі робити свої застосунки. Іноземні колеги побачать, наскільки якісні державні продукти ми створюємо", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що завдяки відкритому коду кожен зможе переконатися в прозорості "Дії", оцінити логіку роботи застосунку та запропонувати зміни, які допоможуть команді його покращити.

У Мінцифри наголосили, що не кожен зможе отримати доступ до даних. Буде створено тестовий простір без доступу до реєстрів з імітацією отримання інформації, тому дані українців залишатимуться в цілковитій безпеці.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,1264
  0,2313
 0,61
EUR
 1
 41,1212
  0,3120
 0,76

Курс обміну валют на сьогодні, 10:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9804  0,17 0,44 38,5121  0,15 0,40
EUR 40,8525  0,06 0,14 41,6275  0,07 0,18

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0900  0,23 0,61 38,1100  0,21 0,57
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес