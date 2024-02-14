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Японія має намір послабити обмеження на поїздки в Україну для компаній
09:47 14.02.2024 |
Уряд Японії розглядає можливість послаблення обмежень на поїздки для компаній, які допомагатимуть відновлювати Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.
Уряд планує підтримати зусилля державного та приватного секторів з відновлення України.
У понеділок, 19 лютого, в Токіо відбудеться японо-українська конференція зі сприяння економічному відновленню. Однак деякі японські компанії скаржаться, що чинні обмеження на поїздки в Україну, встановлені на найвищому рівні, заважають їм вести там бізнес.
Урядовці обговорюють способи послаблення обмежень для відповідних компаній. Більшість урядовців негативно ставляться до зниження рівня тривоги щодо поїздок до країни, оскільки російські атаки в Україні тривають.
Вони також сподіваються зберегти чинну раду з евакуації.
Уряд Японії розглядає можливість дозволити компаніям залишитися в країні на певний термін після того, як буде перевірено, чи можна забезпечити їхню безпеку в Україні.
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