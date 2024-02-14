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Блокада кордону хвилює український бізнес більше, ніж корупція та проблеми з бронюванням працівників

09:25 14.02.2024 |

Економіка

Блокада кордону хвилює український бізнес більше, ніж корупція та проблеми з бронюванням працівників

 

Більше 20% українських підприємств очікує від влади розблокування кордону з Польщею та іншими країнами.

Про це свідчать результати щомісячного опитування промислових підприємств (#NRES) Інституту політичних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

Так, у січні 2024 року під час проведення 21 хвилі опитування, крім стандартних питань про бізнес-клімат в країні, підприємців вперше запитали щодо впливу блокування кордонів на їхній бізнес.

20,7% опитаних українських підприємств у якості очікуваних змін, необхідних для покращення бізнес-клімату в Україні, назвали зняття блокади західних кордонів.

Питання розблокування кордонів підприємці вважають більш значущим, ніж корупція та страхування воєнних ризиків бізнесу (по 17% респондентів), бронювання працівників від мобілізації (15% респондентів) чи вирішення питань з блокуванням податкових накладних (6% респондентів).

Втім, очікування розблокування кордонів для бізнесу менш значуще, ніж очікування щодо завершення війни (87% респондентів), зниження податків (44% респондентів), спрощення законодавчих вимог для бізнесу (32% респондентів), деокупації територій України (30% респондентів) та доступного кредитування (25% респондентів).

Відсоток підприємств, що повідомляють про скорочення експорту, зріс з 20% у грудні до 34% у січні. Водночас доля підприємств, які повідомляють про зростання експорту, знизилася з 31% у грудні до 19% у січні.

Загалом, як свідчать результати дослідження, довгострокові очікування бізнесу покращуються, а невизначеність зменшується, проте відновлення бізнес-активності "тут та зараз" стагнує на фоні занепокоєнь компаній щодо безпеки, браку працівників та проблем із попитом.

У січні 2024 року порівняно з груднем 2023 року погіршився Індекс відновлення ділової активності (його розраховують на основі різниці частки відповідей на питання: що краще - "як є зараз" чи "як це було рік тому"). Частка підприємств, які повідомили, що їхня ділова активність краще, ніж у попередньому році, знизилася з 64% у грудні до 56% у січні.

У рамках дослідження фахівці ІЕД опитали 552 підприємства (більшість - промислові) у 21 регіоні України, що працюють в секторах промисловості, агробізнесу та ритейлу.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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