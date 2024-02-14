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АНАЛІТИКА

Міноборони обрало переможців хакатону з безпілотних систем. Вони отримають по $10 тисяч

09:48 14.02.2024 |

Економіка

Міноборони обрало переможців хакатону з безпілотних систем. Вони отримають по $10 тисяч

 

Міністерство оборони України провело перший хакатон "Наступ машин" для вдосконалення безпілотних платформ на фронті.

Так, Міноборони отримало понад 2 тис. заявок, відібравши для участі 450 розробників, інженерів та інноваторів, що об'єдналися у команди та презентували 122 ідеї.

Члени журі опрацювали всі презентації та визначили 12 ідей-переможців у різних напрямках. Серед них:

* створення алгоритмів для точного розпізнавання та захоплення цілей для подальшого ураження;

* розвиток передових навігаційних систем;

* створення стійких та безпечних комунікаційних систем;

* розробка рішень для швидкісної передачі (у реальному часі) розвідувальних даних;

* розробка алгоритмів для координації безпілотних систем;

* створення мережевих рішень для інтеграції між різними типами безпілотних систем.

При визначенні переможців журі враховували готовність ідеї до впровадження та масштабування, а також терміни реалізації.

Кожен переможець отримає $10 тис. від D3 Venture Capital Firm та Kyiv School of Economics для доопрацювання або масштабування своїх розробок. Серед них є іноземні команди, що презентували готові технічні рішення.

"Хакатони від Міністерства оборони стануть регулярними. Міноборони буде головним рушієм індустрії, який збирає потреби в технологіях і доносить їх виробникам й інженерам. "Наступ машин" пов'язав між собою людей, які створюють інструменти перемоги. Наступний захід вже скоро, і він точно буде кращий - слідкуйте за новинами", - підсумувала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Робота з усіма учасниками продовжується в цифровому форматі.

Також уже заплановані онлайн-зустрічі з військовими - як кінцевими споживачами інновацій на полі бою.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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