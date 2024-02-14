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Україна планує залучити від Франції 200 мільйонів євро грантів на відновлення інфраструктури
23:57 13.02.2024 |
Кабінет міністрів схвалив проєкт грантової угоди між урядами України та Франції, яка передбачає залучення від Франції 200 млн євро грантових коштів на реконструкцію та відновлення критичної інфраструктури.
Про це повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За словами Мельничука, грантові кошти будуть спрямовані на реконструкцію та відновлення критично важливої інфраструктури в таких секторах як охорона здоровʼя, інфраструктура, енергетика, сільське господарство, водопостачання та водовідведення, переробка відходів, розмінування, житлове будівництво та цифрові технології.
За оцінкою експертів проєкту KSE "Росія заплатить", загальна сума збитків, завдана інфраструктурі України, зросла до майже 155 млрд дол. Ця оцінка враховує також збитки, завдані Україні через підрив країною-агресором Каховської ГЕС 6 червня 2023 року.
Зростання загальної суми збитків повʼязане зі збільшенням пошкоджених та зруйнованих обʼєктів інфраструктури, житлового фонду, промисловості, енергетики, сфер освіти та охорони здоровʼя, пояснюють в KSE.
Завдані інфраструктурі збитки на початок 2024 року сягають 36,8 млрд дол, втрати промисловості та підприємства - вже на рівні 13,1 млрд, йдеться у звіті.
За останніми даними зруйновано або пошкоджено 78 малих, середніх та великих приватних підприємств, а також 348 держпідприємств.
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