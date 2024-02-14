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Оборонний ресурс цьогоріч становить понад 22% ВВП України - Шмигаль
23:26 13.02.2024 |
Цьогорічний оборонний ресурс складає майже 1,7 трлн грн - це понад 22% ВВП України.
Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на засіданні уряду у вівторок, передає кореспондент Укрінформу.
Він поінформував, що засідання Кабінету Міністрів відбулося на сході України.
«Захист держави від російських окупантів, посилення нашої армії, створення передумов для перемоги над агресором - це головний пріоритет держави на 2024 рік. У режимі 24/7 працюємо над реалізацією поставлених завдань у сфері безпеки та оборони. Загалом оборонний ресурс цього року складає майже 1,7 трлн грн. Це понад 22% ВВП України», - зазначив Шмигаль.
Він наголосив на необхідності максимально ефективно витрачати «кожну гривню», щоб отримати найкращий результат.
Як повідомляв Укрінформ, за даними Ради національної безпеки і оборони України, фінансування сектору безпеки і оборони України в січні 2024 року здійснено в повному обсязі.
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