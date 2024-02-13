До 2500 євро для розвитку бізнесу: 1500 українських компаній отримають гранти від ЄС

У рамках нового грантового проєкту UkraineReady4EU 1 550 українських компаній малого та середнього бізнесу отримають ваучерну підтримку до 2 500 євро для розвитку бізнесу.

Про це повідомляє Міністерство цифорової трансформації.

Грантові кошти можна витратити на:

* участь у торговельних місіях

* брокерські заходи

* організацію стендів на міжнародних виставках та інших міжнародних заходах

Подати заявку можна за посиланням.

Дедлайн - 30 червня 2025 року.

Як додали в міністерстві, проєкт UkraineReady4EU реалізується за сприяння міжнародних програм розвитку бізнесу та інтернаціоналізації - Європейська мережа підприємств (EEN), "Еразмус для молодих підприємців", European Cluster Collaboration Platform (ECCP).

Проєкт імплементується Торгово-промисловою палатою України, Інститутом фізики НАН України, державною установою "Офіс з розвитку підприємництва та експорту", громадською спілкою "Харківський кластер інформаційних технологій", Public Institution Lietuvos inovacijų centras/Lithuanian Innovation Centre (LIC), Polish Agency for Enterprise Development (PARP), Bayern Innovativ GmbH (BAY INNO) за фінансової підтримки ЄС.