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До 2500 євро для розвитку бізнесу: 1500 українських компаній отримають гранти від ЄС
17:18 13.02.2024 |
У рамках нового грантового проєкту UkraineReady4EU 1 550 українських компаній малого та середнього бізнесу отримають ваучерну підтримку до 2 500 євро для розвитку бізнесу.
Про це повідомляє Міністерство цифорової трансформації.
Грантові кошти можна витратити на:
* участь у торговельних місіях
* брокерські заходи
* організацію стендів на міжнародних виставках та інших міжнародних заходах
Подати заявку можна за посиланням.
Дедлайн - 30 червня 2025 року.
Як додали в міністерстві, проєкт UkraineReady4EU реалізується за сприяння міжнародних програм розвитку бізнесу та інтернаціоналізації - Європейська мережа підприємств (EEN), "Еразмус для молодих підприємців", European Cluster Collaboration Platform (ECCP).
Проєкт імплементується Торгово-промисловою палатою України, Інститутом фізики НАН України, державною установою "Офіс з розвитку підприємництва та експорту", громадською спілкою "Харківський кластер інформаційних технологій", Public Institution Lietuvos inovacijų centras/Lithuanian Innovation Centre (LIC), Polish Agency for Enterprise Development (PARP), Bayern Innovativ GmbH (BAY INNO) за фінансової підтримки ЄС.
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