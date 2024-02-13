НАЗК підключило до Порталу викривачів корупції ще 144 організації

Національне агентство з питань запобігання корупції підключило 144 організації до Єдиного порталу повідомлень викривачів, де можна повідомити про корупцію у державних органах влади.

Як уточнили в НАЗК, доступ до порталу отримали 17 міністерств, 18 обласних державних (військових) адміністрацій, 4 обласних і 7 міських рад.

Крім того, повідомляти про можливі факти корупції на Порталі тепер можуть співробітники Апарату Верховної Ради України, Рахункової палати, Національного банку, Бюро економічної безпеки, Фонду державного майна, Антимонопольного комітету, Пенсійного фонду тощо.

Раніше до Порталу були підключені усі спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції - НАЗК, Національне антикорупційне бюро, Національна поліція, Офіс Генерального прокурора, а також Державне бюро розслідувань.

Як відомо, у вересні 2023 року НАЗК запустило Єдиний портал повідомлень викривачів, на якому громадяни можуть повідомляти про факти корупції.

Портал забезпечує анонімне надсилання повідомлень працівниками організацій про корупцію в їхніх організаціях або структурах. Інформація, зазначена у повідомленні, одразу надсилається її керівникам або уповноваженим підрозділам з питань запобігання та виявлення корупції.