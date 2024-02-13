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Доходи бюджету від акцизів за рік зросли майже на 20%

16:50 13.02.2024 |

Економіка

 

У січні державний бюджет отримав 6,6 мільярда гривень від акцизного податку з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України підакцизних товарів.

Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України.

У ДПС зауважили, що ця сума становить 106,5% показника доходів, доведеного Міністерством фінансів України (додатково надійшло 400 млн грн), та на 1,1 млрд грн, або 19,7% перевищує надходження січня минулого року.

Виконання показників було досягнуто за рахунок додаткових надходжень акцизного податку, а саме:

* по ввезених тютюнових виробах - на 1,2 млрд грн (162,6% від доведеного завдання - 1,9 млрд грн);

* по виробленій в Україні електричній енергії - в сумі 0,44 млн грн (187,2 % від доведеного завдання - 0,5 млрд грн);

* по виробленій в Україні лікеро-горілчаній та виноробній продукції - на 0,2 млрд грн (130,4 % від доведеного завдання - 0,6 млрд гривень).

За матеріалами: Економічна правда
 

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