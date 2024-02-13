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Зростання у 91%: українська металургія збільшила виробництво сталі й іншої металопродукції
13:40 13.02.2024 |
Виробництво сталі в Україні збільшилося на 91% до 540 000 тонн у січні порівняно із січнем 2023 року та на 3,8% порівняно з груднем. Дані опублікувало об'єднання підприємств Укрметалургпром.
За перший місяць року було виготовлено 560 000 тонн чавуну (+41% до січня минулого року). Проти грудня 2023 року зростання виробництва чавуну становило лише 0,7%.
В Україні в січні вироблено 450 000 тонн прокату (+75% до січня 2023 року, та -11,4% до грудня).
Загалом Україна у 2023 році виробила 6 млн тонн чавуну (мінус 6,1% порівняно з 2022 роком), 6,23 млн тонн сталі (-0,6%), 5,37 млн тонн прокату (+0,4%).
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