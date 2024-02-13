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У Мінекономіки зустрілись із місією МВФ - говорили про інвестиції та виконання Україною зобов'язань

13:10 13.02.2024 |

Економіка

 

Представники Міністерства економіки під час зустрічі з місією МВФ обговорили виконання Україною зобов'язань у межах Меморандуму про економічну та фінансову політику, а також використання рекомендацій міжнародних партнерів задля прискорення залучення приватних інвестицій в українську економіку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У зустрічі взяли участь перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, заступник міністра економіки Володимир Кузьо та заступник директора Європейського департаменту МВФ Ума Рамакрішнан, керівник Місії МВФ в Україні Гевін Грей, його заступниця Сана Надім, заступник виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован і постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.

«Одне з ключових завдань економічного блоку уряду полягає в тому, щоб якомога швидше залучити приватні інвестиції для відновлення України. Зараз у нас є декілька програм, які потрібно узгодити між собою задля їх більшої ефективності. Уряд розробив програму дій на цей рік, яка включає в себе 11 ключових пріоритетних напрямків розвитку економіки та визначаються фінальні умови чотирирічної програми Ukraine Facility від Євросоюзу», - розповіла Свириденко.

Вона зазначила, що Україна враховує бенчмарки МВФ та рекомендації Європейської комісії, напрацювання зі Світовим банком і ОЕСР.

Свириденко також розповіла про ключові напрямки взаємодії з МВФ, серед яких: Ukraine Facility, програму доступного кредитування 5-7-9%, програму реформи корпоративного управління, підходи до управління публічними інвестиціями та оцінку потреб приватного сектору RDNA-3.

Як повідомлялося, команда МВФ на чолі з Умою Рамакрішнан, заступником директора Європейського департаменту МВФ, у понеділок розпочала у Києві зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами.
 

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